Львівське АТП-1 спростувало інформацію про розпродаж автобусів надвеликого класу

Раніше ці автобуси курсували за маршрутом №4а

Керівник львівського АТП-1 Орест Хамула спростував інформацію комісії інженерного господарства Львівської міськради про продаж п’яти автобусів надвеликого класу, які місто купило до Євро-2012. Про це Орест Хамула розповів ZAXID.NET.

У четвер, 14 березня, члени комісії інженерного господарства, транспорту та зв’язку провели виїзне засідання на АТП-1. На офіційній сторінці комісії у Facebook одразу оприлюднили інформацію про продаж п’яти автобусів-«гармошок», які потребують ремонту та наразі не використовуються.

«Раніше ці автобуси їздили на маршруті 4а. Тепер Сихів і центр з'єднали трамваєм, то ж "гармошки" залишилися на стоянці АТП-1. Поки, за словами О.Хамули, роблять оцінку цьому транспорту, аби продати ці машини. Усі вони робочі, але потребують ремонту, подекуди капітального», – написали на сторінці комісії.

Комісія інженерного господарства заявила про продаж автобусів

Після публікації цієї інформації керівник АТП-1 Ореста Хамули пояснив, що продавати планують тільки ті машини, які відпрацювали уже 15-20 років і ремонт яких неможливий через відсутність запчастин.

«Всі машини, які можна відремонтувати і ввести в експлуатацію, ми будемо ремонтувати і виставляти на маршрути. Ми не збираємось продавати зараз ЛАЗи. Це не відповідає дійсності, звертайтесь до того, хто це написав», – сказав ZAXID.NET Орест Хамула.

Заступник голови міської комісії інженерного господарства Віталій Свінціцький також підтвердив ZAXID.NET, що на виїзному засіданні не звучала заява про остаточний продаж автобусів ЛАЗ.

«Треба дізнатись вартість відновлення кожного автобуса і тоді приймати рішення, чи вкладати кошти, ремонтувати їх і чи далі вони будуть мати роботу в місті. Можливо, краще їх було б і продати. Щоб приймати якісь рішення, необхідно зрозуміти, яка теперішня вартість цих автобусів і скільки коштів потрібно для ремонту. Тільки маючи ці показники, можна було б приймати рішення. Орест Хамула не може одноосібно примати такі рішення, у цьому буде брати участь і наша комісія, і виконком. Тому казати, що було обговорення чіткого продажу, я не можу. Це обговорення подальшої долі цих автобусів», – сказав ZAXID.NET Віталій Свінціцький.

Нагадаємо, що автобуси ЛАЗ 2009 року випуску Львів придбав до проведення Євро-2012. Раніше вони курсували за маршрутом №4а, який сполучав Сихів та центр Львова. Однак, уже кілька років стоять на стоянці АТП-1 та потребують ремонту.