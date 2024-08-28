Підопічні Владислава Лупашка отримала чергового суперника у кубковому турнірі

У середу, 28 серпня, в Києві у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2024/25. На цьому етапі турніру зіграють 16 команд – вісім переможців 3-го попереднього етапу та вісім команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Загалом участь у жеребкуванні взяли 12 клубів УПЛ, 3 представники Першої ліги («Вікторія», «Буковина» та «ЮКСА»), а також друголіговий «Пробій». Церемонію провели ексгравці національної збірної України Владислав Ващук та Олег Лужний.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

ЮКСА (Тарасівка) – «Олександрія» (Олександрія)

«Пробій» (Городенка) – «Буковина» (Чернівці)

«Рух» (Львів) – «Карпати» (Львів)

«Верес» (Рівне) – «Оболонь» (Київ)

«Вікторія» (Суми) – ЛНЗ (Черкаси)

«Ворскла» (Полтава) – «Динамо» (Київ)

«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ)

«Полісся» (Житомир) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

Базовою датою матчів 1/8 фіналу буде 30 жовтня. Фінальний матч Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.

Нагадаємо, у 3-му попередньому раунді «Карпати» легко пройшли «Чорноморець», розгромивши одеситів з рахунком 3:0.