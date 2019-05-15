Львівське кафе подає зелений чай у пакетиках з Володимиром Зеленським

У львівській кав’ярні Grand Cafe Leopolis, розташованій у міській Ратуші, гостям подають зелений чай у пакетиках з портретом обраного президента України Володимира Зеленського. Адміністратори кафе нічого дивного у такій формі подачі не бачать. «Ми просто так подаємо зелений чай – вищого гатунку, до речі. Це жарт. Він же любить жарти», – сказала ZAXID.NET Оксана Ємець, представниця компанії «!Fest», якій належить кафе.

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