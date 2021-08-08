Матч у Черкасах завершився з рахунком 3:1 на користь львів'ян

Львівський футбольний клуб «Карпати» переміг черкаське «Дніпро» з рахунком 3:1. Матч відбувся у неділю, 8 серпня, на стадіоні «Черкаси Арена». Про перемогу повідомили на офіційній сторінці клубу у Facebook.

Перший гол на 18 хвилині з пенальті забив карпатівець Денис Кожанов. Другий гол оформив Денис Притиковський на 26 хвилині матчу, а третій м'яч у ворота суперників на 44 хвилині забив Ілля Повалій.

У другому таймі «Дніпро» намагалося відігратися, і на 51 хвилині гол «Карпатам» забив Олег Кос. Відтак до кінця матчу рахунок залишився незмінним: «Карпати» здобули перемогу над черкаським «Дніпром» з рахунком 3:1.

Нагадаємо, минулої суботи, 1 серпня, «Карпати» дебютували у Другій лізі із розгромної перемоги 3:0 над київським «Рубіконом». Матч відбувся на стадіоні «Україна» у Львові. Крім того, 4 серпня львів'яни перемогли в першому кубковому матчі «АФСК Київ» з рахунком 3:0.

До слова, майже рік у Львові були два футбольні клуби «Карпати»: перші – так звані «Карпати» Смалійчука, історичний клуб, який за менш ніж десять років скотився від учасника Ліги Європи до Другої ліги, і другі – «Карпати» Тлумака, нова команда, до створення якої долучилися колишні гравці та функціонери клубу. У липні «Карпати» Смалійчука оголосили про розформування, а друга команда почала готуватися до виступів у Другій лізі.