Два голи для команди забив Олександр Дударенко

Оновлені львівські «Карпати» дебютували у Другій лізі із розгромної перемоги над київським «Рубіконом». Матч відбувся на стадіоні «Україна» у Львові.

У суботу, 31 липня, львівські «Карпати» проводили свій дебютний поєдинок. Уже на п’ятій хвилині Олександр Дударенко забив перший гол у ворота суперника. На першій хвилині другого тайму Дударенко оформив дубль у ворота киян. Третій гол не довелось довго чекати. На 53-й хвилині карпатівці заробили штрафний, який виконав Євген Буднік. Прямий удар із далекої дистанції не залишив шансів для воротаря. Попри зусилля гостей, їм так і не вдалось відіграти хоча б один м'яч. Тож команда тренера Андрія Тлумака завершила матч із рахунком 3:0.

У наступному турі Другої ліги «Карпати» зіграють із ФК «Дніпро», в «Рубікон» – із ФК «Чернігів».

Нагадаємо, майже рік у Львові були два футбольні клуби «Карпати»: перші – так звані «Карпати» Смалійчука, історичний клуб, який за менш ніж десять років скотився від учасника Ліги Європи до Другої ліги, і другі – «Карпати» Тлумака, нова команда, до створення якої долучилися колишні гравці та функціонери клубу.

У липні історичні «Карпати» оголосили про розформування, а друга команда почала готуватися до турніру.