Благодійна акція триває до 25 грудня

Львівські бари організували благодійну акцію #CheersForCharity. Кошти від акційних коктейлів будуть перераховуватись на закупівлю апарату штучної вентиляції легень для немовлят. Організатором є ГО «Нічні амбасадори».

Благодійниками стануть всі, хто замовить акційні коктейлі з 11 до 25 грудня у таких закладах: People Place, «Старі мури», 12 Steps, Світ кави, SDV, The Room, Papi, Cheese bakery.

Кошти від продажу коктейлів передадуть до Rotaract Club Lviv International на закупівлю апарату штучної вентиляції легень Neopuff System для новонароджених діток. Вартість одного апарату — від 2 тис. доларів. Кількість придбаних пристроїв залежить від зібраної суми.

Neopuff — це реактивний реаніматор, який може забезпечити допоміжні дихальні вдихи новонародженим та немовлятам (до 10 кг) у пологовому залі або відділенні інтенсивної терапії новонароджених.