Біотехнологічні компанії «Ензим» та «Explogen» започаткували спільний освітній проект – студії для старшокурсників профільних вишів України. Перший інтенсив відбувся впродовж 22-24 жовтня у лабораторіях обох компаній. З-поміж 71 охочого у кілька етапів експерти обрали наймотивованіших учасників. До фінального раунду пройшли 25 студентів.

«Однією з умов було написання мотиваційного листа. Студенти розповідали, чому вони хочуть стати учасниками біотехнологічних студій. Потім ми провели онлайн-співбесіди для того, щоб більше дізнатися про них, про їхні очікування, чому саме ми маємо обрати цього студента або студентку. І з 25 студентів ми обрали 13 тих, кого сьогодні запросили до нас», – розповіла Яна Мричко, HR-менеджерка «Компанії Ензим» та координаторка цього проекту.

У лабораторіях компаній «Ензим» та «Explogen» фахівці організували для студентів науково-практичні інтенсиви та воркшопи. Вони вивчали базові процеси та знайомились із обладнанням сучасної лабораторії.

«Одна частина лабораторії – суто наукова, де науковці розробляють нові методи досліджень і методики, яким чином ми можемо виготовити новий продукт, який може виготовляти наша компанія. В другій частині нашої лабораторії знаходиться практична частина, де відбувається саме виробництво цих продуктів і їхній аналіз», – пояснив Володимир Єрохін, головний технолог компанії «Компанії Ензим».

«Ми даємо студентам-біотехнологам можливість робити руками те, чого їх вчать на парах, на лекціях. Як на мене, то це доволі важливо і доволі унікальна річ, бо це практичне застосування їхніх знань. І практика, як така, іноді більш важлива, ніж теорія», – додав Юрій Ребець, науковий директор компанії «Explogen LLC.

Учасниками Біотехнологічних студій стали 7 студентів зі Львова та області і ще по троє з Києва та Харкова. Ці студенти-старшокурсники навчаються за напрямками біотехнології, мікробіологія та біохімія. Усі вони радо відгукнулись на можливість попрацювати з експертами у цих галузях та вивчити особливості роботи сучасного обладнання.

«Ти ніби й знаєш, де ти будеш працювати: лабораторія або підприємство, індустрія. Але наживо це побачити – унікальна можливість, – розповідає студент з Харкова Євгеній. – Це дуже-дуже круто, як у мріях. Як круті лабораторії в фільмах наукових».

Спільна робота сподобалася і студентам, і науковцям. Тож компанії мають намір перевести проект на постійну основу.

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