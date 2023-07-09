Двоповерхову будівлю планують знести, а натомість збудувати апарт-готель

Депутати Львівської міської ради на засіданні 6 липня погодили детальний план території в районі вулиць Вітовського, Зарицьких і площі Франка, який передбачає будівництво апарт-готелю та 6-поверхового житлового будинку.

Детальний план охоплює територію загальною площею майже 5 га. Його розробили ще у 2018 році, коли Львівська міськрада затвердила проект землеустрою щодо відведення ділянки площею 0,0352 га на вулиці Вітовського погодили для ПП «Весаві», 9, яке ще у 2015 році приватизувало за цією адресою двоповерхову будівлю. Саме ПП «Весаві» звернулось до міськради за розробкою детального плану.

Згідно з ДПТ, цю двоповерхову будівлю на вул. Вітовського, 9 планують знести й натомість збудувати 5-поверховий готель на 10 номерів підземним паркінгом на 17 місць. На сусідній ділянці пропонують збудувати 6-поверховий житловий будинок на 28 квартир. Також детальним планом передбачена реконструкція площі Франка та вул. Вітовського, ескізний проект якої затвердили ще у квітні 2021 року, та прокладання велодоріжки на вул. Зарицьких.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що за детальним планом у цьому районі пропонують завершити забудову, яка історично була недоформована у цих кварталах.

До січня 2023 року ПП «Весаві» було зареєстроване на вул. Зеленій, 11а, а тепер – на вул. Вітовського, 9. Засновниками фірми у 2010 році були Вікторія та Олександр Веремеєнки. Олександр Веремеєнко є давнім бізнес-партнером екс-нардепа від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького. Відтоді фірму кілька разів переписували, а зараз вона належить Тетяні Шипайло. Директором компанії вказаний Олександр Дубовик, власник і директор кількох будівельних компаній.