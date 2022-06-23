Львівські десантники знищили вертоліт та чотири бронемашини росіян
Збитий вертоліт Ка-52 коштував росіянам 16 млн доларів
Львівські десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 (відомий як «алігатор»), а також підбили два ворожі БТРи та БМД. Про знищення чергової партії російської техніки повідомив голова Львівської ОВА, Максим Козицький у четвер, 23 червня.
Як повідомив Козицький, збитий ветроліт завдав втрат росіянам на 16 млн доларів.
«Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», – додав Козицький.
Варто додати, напередодні десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ підбили два БТРи і дві БМД противника.
Нагадаємо, десантно-штурмові війська ЗСУ, які базуються у Львові, зараз працюють і на півдні, і на сході. Бійці неодноразово проявляли себе у бою, зокрема 13 червня на сході України десантники знищили дев’ять одиниць важкої техніки та склад з боєприпасами російських окупантів. Це був черговий рекорд знищеної ворожої техніки за один день.