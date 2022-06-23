На фото львівський десантник, який знищив російський вертоліт Ка-52

Львівські десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 (відомий як «алігатор»), а також підбили два ворожі БТРи та БМД. Про знищення чергової партії російської техніки повідомив голова Львівської ОВА, Максим Козицький у четвер, 23 червня.

Як повідомив Козицький, збитий ветроліт завдав втрат росіянам на 16 млн доларів.

«Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», – додав Козицький.

У прес-службі десантно-штурмових військ уточнили, що бійця, який збив російський вертоліт звати Назар, це була його перша збита ціль. Чоловік присвятив знищення бойового вертольоту росіян своїй одномісячній дитині.

Варто додати, напередодні десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ підбили два БТРи і дві БМД противника.

Нагадаємо, десантно-штурмові війська ЗСУ, які базуються у Львові, зараз працюють і на півдні, і на сході. Бійці неодноразово проявляли себе у бою, зокрема 13 червня на сході України десантники знищили дев’ять одиниць важкої техніки та склад з боєприпасами російських окупантів. Це був черговий рекорд знищеної ворожої техніки за один день.