Дев'ять одиниць важкої техніки та склад росіян знищені на сході України

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ 13 червня на сході України знищили дев’ять одиниць важкої техніки та склад з боєприпасами російських окупантів. Це черговий рекорд знищеної ворожої техніки за один день.

А саме, як повідомили в прес-службі бригади, під час проведення загальної системи вогневого враження на сході України артилерія 80-ї бригади знищила два комплекси реактивної системи залпового вогню «Ураган» калібру 220 мм, одну бойову транспортно-заряджаючу машину до «Урагану», один БТР, бронеавтомобіль «Тигр», дві вантажівки та склад з боєприпасами. Судячи з сили вибуху, на складі окупанти зберігали ракети до «Урагану».

Окрім того, протитанкові підрозділи 80 бригади в той же день протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П» спалили ворожий танк і БМП.

У бригаді зазначили, що вартість одної РСЗВ «Ураган» становить близько 10 млн доларів. Знищивши дві такі машини, львівські десантники ще на 20 млн доларів зменшили бюджет РФ.

Раніше у травні під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець підрозділи артилерії 80 окремої десантно-штурмової бригади підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).