Бійці 80-ї бригади влучили у будинок, де перебували російські солдати

80 окрема десантно-штурмова бригада десантно-штурмових військ ЗСУ здобула чергову локальну перемогу над росіянами на сході України, розбивши техніку та особовий склад РФ під час їхнього наступу. На цей раз відзначились артилерійські підрозділи львівських десантників.

«У районі містечка N. російські окупанти спробували танками зайти у фланг нашим підрозділам та розвинути наступ. Проте цей план путінських «манштейнів» був зірваний завдяки чіткій, злагодженій, системній взаємодії розвідки і артилерії 80-ї бригади. Вчасно помітивши просування ворожих танків, розвідка передала координати їх місцезнаходження артилеристам, котрі, як в тирі, оперативно накрили ворожі «коробочки» з літерою Z на броні», – йдеться у повідомленні на сторінці 80-ї бригади у Facebook, поширеному пізно ввечері 8 червня.

У результаті було знищено російський плавучий бронетранспортер МТЛБ та два танки. Решта танкових екіпажів у паніці відступили, відмовившись розвивати наступ.

Крім того, в той же день артилеристи-десантники влучним пострілом у будинок, де перебував особовий склад загарбників, ліквідували близько 15 російських солдатів.