Наші військові з гранатомета підпалили російську БМД

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова, які зараз воюють на сході України, знищили близько 50 військових особового складу одного з елітних полків Росії. Бій з окупантами тривав 14 годин, повідомив голова Львівського ОВА Максим Козицький у вівторок, 7 червня.

За інформацією голови ЛОВА, росіяни хотіли перерізати одну із стратегічних трас на сході України (про яку саме йдеться – не розголошується). Але десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ вступили у бій і не дозволили росіянам розвинути наступ.

«Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД, знищили близько 50 одиниць особового складу 104-го так званого “гвардійського” десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії. Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих», – розповів деталі Козицький.

Козицький додав, що двоє львівських десантників – старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення в бою, але відмовились від евакуації в госпіталь і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив.

Того ж дня артилерійські підрозділи 80-ї бригади нанесли ще й масований артилерійський удар по окупантам.

Нагадаємо, бійці 80-ї бригади вже знищили підрозділ псковських десантників, а також десятки російської техніки.