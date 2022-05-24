Воїни львівської 80-ки знищили 47 танків, 136 броньованих бойових машин, 178 автомобілів росіян

Військові львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за три місяці війни знищили п’ять батальйонних тактичних груп, 47 танків та 136 броньованих бойових машин. Більше ніж 300 військовослужбовців 80-ки нагороджено орденами «За мужність» та «Орденами імені Богдана Хмельницького». Про це у вівторок, 24 травня, повідомила старша офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення 80 окремої десантно-штурмової бригади Сніжана Стеценко.

Як розповіла Сніжана Стеценко, коли почалась війна бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади були на півдні України, де проходили бойове злагодження.

«Це було не на руку нашому противнику, тому що ми готувалися до заходу на той момент в зону Операції Об’єднаних Сил. Тому ми змогли моментально зайняти позиції і прийняти бій. А бій у перші тижні війни на півдні був надзвичайно пекельним. У той час, коли хлопці тримали оборону там, тут, у Львові, ми відчували наплив наших бойових побратимів, резервістів, добровольців зі всіх куточків України, волонтерів, які везли все потрібне у частини», – повідомила Сніжана Стеценко.

За її словами, військові 80-ки спочатку виконували завдання на Миколаївщині та Херсонщині. Під час контрнаступів підрозділи бригади визволили велику кількість населених пунктів, розвідники викликали вогонь на себе, знищуючи бази зберігання озброєння росіян.

«Один з підрозділів бригади пройшов пекло Бучі та Ірпеня. Ми не можемо не згадати наших богів війни – артилеристів, вони щоденно збільшують чисельність втрат росіян. Силами всього двох трофейних артилерійських одиниць було покладено початок повного розгрому ворожих військ під час спроби форсування річки Сіверський Донець. Ці кадри найбільше сподобалися наших читачами у Facebook», – розповіла Сніжана Стеценко.

Вона також розповіла про кількісні успіхи військових 80-ки на полі бою.

«Станом на сьогодні особовим складом 80-ї бригади було знищено особового складу у розмірі п’яти батальйонних тактичних груп, 47 танків, 136 броньованих бойових машин, 27 артилерійських систем, 11 систем реактивних систем залпового вогню, 24 засоби ППО, 1 літак, 4 гелікоптери, 178 автомобілів, 8 безпілотників та 5 крилатих ракет», – розповіла Сніжана Стеценко.

За її словами, зараз уже понад 300 військовослужбовців 80-ї бригади нагородили орденами «За мужність» та «Орденом імені Богдана Хмельницького», понад 100 бійців отримали різні відзнаки Міноборони та Генштабу. Також у бригаді є троє військовослужбовців, яким дали звання «Герой України», двоє з них отримали це звання посмертно.

Сніжана Стеценко також запевнила, що втрати росіян по особовому складу суттєво перевищують втрати України.

«Як зазначав президент України, співвідношення озброєння України з Росією 1 до 20. Ми можемо вам гарантувати, що кількість втрат особового складу значно перевищує це співвідношення. За кожного нашого полеглого лягає значно більше росіян», – повідомила Сніжана Стеценко.