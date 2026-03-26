Після відповідного лікування голос до молодої тернополянки повернувся через 8 днів

Спеціалісти Університетської лікарні ЛНМУ повернули голос 24-річній тернополянці, яка після перенесеної застуди три тижні не могла розмовляти. Дівчина лікувалася у трьох лікарів, але результату не було. А втрата голосу створювала проблеми на роботі, бо дівчина була менеджеркою по роботі з клієнтами.

В Університетській лікарні Львова дівчину госпіталізували на стаціонарне лікування. Вона робила вправи з лікарем-фоніатром, і паралельно лікувала зв'язки з допомогою ліків. Через 8 днів голос до дівчини повернувся, повідомили у лікарні.

«Нема одного шаблону лікування пацієнтів, які втратили голос. Причини можуть бути дуже різні, як хронічні хвороби та патології, так і зараз ми маємо велику кількість ускладнень після вірусної інфекції, яка дає проблеми з голосом. До мене приходять відновлювати голос не лише співаки чи актори, а й священники, вчителі, менеджери і підприємці. Для усіх втрата голосу – це неабиякий виклик та дискомфорт», – каже фоніатриня, завідувачка кафедри оториноларингології Оксана Москалик.

Молода тернополянка – не єдина, хто після вірусу чи застуди втратив голос. Таких хворих зараз доволі багато. По допомогу до фоніатрів лікарні звернувся і 46-річний мешканець Яворова, який не розмовляє вже 20 днів. Чоловік має невеликий бізнес з виробництва бетону і припускає, що міг надихатись шкідливим порохом. Окрім того, він недавно переніс грип. Лікування не принесло полегшення, тож йому запропонували звернутися до фоніатра.

У лікарні чоловіка ретельно обстежили, виявили ускладнення в легенях і параліч однієї голосової зв’язки. Йому призначили лікування і спеціальні вправи для відновлення голосу. Після місяця лікування голос поступово почав повертатися, задишка зникла. При паралічі зв'язки, за словами лікарів, голос може повернутися навіть через пів року лікування.