Львівські хірурги майже чотири години рятували руку 5-річному хлопчику

Судинному хірургу Львівської обласної клінічної лікарні Тарасу Кобзі довелося зшивати пошкоджену плечову артерію 5-річного хлопчика, яка в діаметрі мала всього 1 мм і накладати спеціальні шви, які вимагають неабиякої точності і вміння. Операція тривала майже чотири години і завершилася успішно - руку дитині врятували.

До львівської обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» 5-річного Даніеля Николишина з Миколаївського району медики районної лікарні скерували ще 23 грудня. Рентген показав: у дитини закритий перелом зі зміщенням лівої плечової кістки. Львівські лікарі виявили, що травма значно серйозніша – зламана кістка серйозно пошкодила плечову артерію, що могло в майбутньому негативно позначитися на розвитку руки дитини. І лише у вівторок, 9 січня, після огляду маленького пацієнта лікарі ці побоювання відкинули: зламана рука загоюється нормально.

Непосидючого Даніеля батьки залишили самого в кімнаті лише на кілька хвилин. І цього виявилося досить, аби сталася біда. Хлопчик забрався на стіл, мабуть, хотів щось дістати, а згодом зі столу стрибнув на підлогу. Батьки б нічого й не помітили, якби приземлення було вдале. Та хлопчик упав на ліву руку й травмував її. У Миколаївській районній лікарні йому зробили рентген, який показав, що у Даніеля закритий перелом лівої плечової кістки зі зміщенням. Дитину скерували до Львова, в львівську обласну дитячу лікарню «ОХМАТДИТ».

Дитячий ортопед-травматолог лікарні Ростислав Кузишин оглянув хлопчика. Його насторожило те, що у лівій руці було порушено кровообіг – не було пульсу. Інколи буває, що зламані кістки затискають судину, але коли їх ставлять на місце, кровообіг відновлюється. Та у Даніеля пульс після фіксації кістки не визначався, не зафіксував його і спеціальний пристрій. Тоді травматолог викликав судинного хірурга.

У Львові нема дитячих судинних хірургів, тож у таких випадках на допомогу приходять судинні хірурги, які оперують дорослих. Рятувати руку маленького Даніеля приїхав судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Тарас Кобза, який вже має немалу практику проведення операцій на судинах саме дітям. Оперувати хлопчика в «ОХМАТДИТі» не було змоги: тут не має інструментів, які потрібні саме для операції на судинах. Тому Даніеля перевезли у відділення судинної хірургії обласної лікарні. Але і там провести операцію виявилося складно. Дитячий анестезіолог, якого покликали з дитячої кардіохірургії, відмовився давати загальну анестезію дитині на старому наркозному апараті, бо він на рівні з хірургом несе відповідальність за життя дитини. Ситуацію допоміг вирішити заступник головного лікаря з хірургічної роботи лікарні Роман Зубачик. Він попросив завідувача дитячого кардіохірургічного відділення Миколу Коника дозволити судинному хірургу Тарасу Кобзі оперувати хлопчика в його відділенні, де є відповідне забезпечення операційної. І той погодився.

Операція, за словами Тараса Кобзи, тривала майже 4 години. Оперативне втручання на судинах у дітей має свої особливості. Судини доволі малі, делікатні, тож вимагають особливого підходу.

«Артерія складається з трьох шарів. Під час операції ми побачили, що зламала кістка розірвала два внутрішні шари артерії, утворивши клапан у просвіті, не порушивши при цьому цілісність судини, але призвівши до її непрохідності», - каже Тарас Кобза.

На щастя, кістки пошкодили невеликий відрізок плечової артерії, тож судинний хірург його висік, а судину зшив.

Плечова артерія у Даніеля, як пояснив Тарас Кобза, мала в діаметрі 1 мм, а коли він виросте, судина також збільшиться у розмірах і матиме в діаметрі приблизно 4 мм. Тому накладати звичайний шов, який роблять дорослим, у даному випадку не можна було. Зшивати артерію потрібно було спеціальним швом: зробили один шов хірургічною голкою і його завершили. І так поки вся судина не буде зашита. Це дуже делікатна робота, яка вимагає спеціального вміння і немало часу.

Операція завершилася успішно і її провели вчасно. Якби трохи затягнули з нею, ушкоджена судина могла негативно позначитися на роботі руки в майбутньому – ліва рука хлопчика могла відставати в розвитку від правої.

У вівторок, 9 січня, Даніелю зняли шви. На травмованій руці нормальний кровотік, пульс, чим судинний хірург дуже задоволений.

Цього ж дня хлопчику зробили і рентген. Кістка зростається нормально. Після Старого Нового року, як повідомив ортопер-травматолог Ростислав Кузишин, Даніелю знімуть шпиці, які фіксують кістку. Хлопчик повернеться до звичного життя, хіба що стрибатиме тепер трохи обережніше.