«Карпати» в наступному сезоні гратимуть у Прем'єр-лізі

Міністерство молоді та спорту визнало львівський футбольний клуб «Карпати» критично важливим для функціонування економіки в час воєнного стану, відповідно клуб отримав можливість на бронювання від мобілізації щонайменше 50% військовозобов’язаних працівників.

27 квітня львівські «Карпати» здобули перемогу в 6-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги в матчі з «Полтавою» та достроково вийшли до Прем’єр-ліги. Вже 2 травня на сайті Мінспорту з’явився наказ про визначення товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Карпати» таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Статус «критично важливого» дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов'язаних працівників. А в разі обґрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Як зазначає «Трибуна», «Карпати» стали сьомим клубом, який визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Раніше такий статус отримали клуби УПЛ «Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», «Зоря» «Оболонь» та «Кривбас», а також Українська асоціація футболу та українська Прем’єр-ліга.