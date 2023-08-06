Львівський клуб перебуває на другому місці в турнірній таблиці,

У другому турі Першої ліги України львівський футбольний клуб «Карпати» переміг чернівецьку команду «Буковина». Матч завершився у неділю, 6 серпня, із рахунком 2:1 на користь львівської команди.

У поєдинку, який відбувся у Львові, «Карпати» відкрили рахунок на 19 хвилині. Гол забив 22-річний півзахисник Артур Рябов, влучивши у верхній кут.

На 35 хвилині нападник «Буковини» Василь Палагнюк зрівняв рахунок. У другому таймі львів'янам під керівництвом Мирона Маркевича вдалося забити вдруге.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь «Карпат». Наразі львівський клуб перебуває на другому місці в турнірній таблиці, не маючи жодної поразки. Перше місце займає київська «Нива Бузова». На черзі – ще 16 турів змагання.