Львівські лікарі отримали високі церковні нагороди

Що зміниться в охороні здоров’я з 2020 року?.

Четверо львівських лікарів отримали високі церковні нагороди

У суботу, 14 вересня, чотирьох львівських лікарів у складі міжнародної команди лікарів у Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі нагородили високими церковними нагородами за благодійну допомогу в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facedook повідомив секретар Митрополії Православної Церкви України Віталій Даньчак.

«Мав сьогодні велику радість приймати міжнародну команду лікарів, які в рамках благодійної місії пластичних хірургів роблять велику благодійну допомогу в Україні. 7 років роботи, 11 місій, 220 операцій, біля 700 консультацій і це все безкоштовна допомога дітям України з вродженими вадами тіла. Від імені Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія вручив високі церковні нагороди лікарям, котрі допомагають українським дітям, дбаючи про здорове майбутнє покоління! Велика шана та вдячність!», - написав о.Віталій Даньчак.

Високі церковні нагороди отримав відомий пластичний хірург з Франкфурта-на-Майні Клаус Екснер, який вже сім років поспіль двічі на рік приїжджає до Львова і разом з львівськими хірургами безкоштовно консультує і оперує дітей з різними вродженими і набутими вадами зі всієї України. Його нагородили Орденом Святого Миколая Чудотворця.

Дружину німецького хірурга Бянку Байкан, а також відомих львівських хірургів Василя Савчина, Василя Олашина, Андрія Різника, офтальмолога Адріану Патер та перекладача Лілію Дубик – медалями «За жертовність і любов до України».

Окрема подяка колективу 8-ї міської клінічної лікарні м.Львова, на базі якої міжнародна бригада лікарів рятує дітей зі всієї України.

Німецькі хірурги Клаус Екснер, його дружина Бянка і троє львівських хірургів - Василь Савчин, Василь Олашин і Андрій Різник визнаці кращими фахівцями у сфері краси та здоров'я

Цього ж дня львівських хірургів запросили на церемонію нагородження найкращих фахівців б’юті-індустрії, яку проводить Stella International Beauty Awards – єдина загальнонаціональна професійна премія у сфері краси і здоров’я України. Львівські хірурги за участь у благодійних заходах стали володарами дипломів у номінації «Благородне серце».