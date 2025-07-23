Дівчинка Марічка з лікарні вже поїхала додому

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая виходили немовля, що народилося з вагою лише 600 г. Дитина чотири місяці провела у лікарні, два з них – у реанімації. І з вагою 3050 г дівчинку днями виписали з лікарні.

Мама дівчинки дізналася про ускладнення вагітності (замало навколоплідних вод) ще на 21-му тижні вагітності. Їй потрібно було лягати на збереження і вона вирішила звернутися по допомогу до спеціалістів лікарні св. Миколая, бо тут є і пологове відділення, і усі спеціалісти, які зможуть надати кваліфіковану допомогу у випадку потреби. На 24-му тижні вагітності у жінки розпочалися передчасні пологи і вона народила донечку Марічку, що важила лише 600 г і мала 30 см зросту, повідомили у медзакладі.

Маля потрапило у реанімацію, де впродовж 73 днів за її життя боролися лікарі-неонатологи та анестезіологи. Дитина не могла дихати самостійно, бо легені ще не сформувалися. Тож немовля підключили до апарата ШВЛ та вводили спеціальний препарат — сурфактант. Ця речовина відіграє важливу роль в диханні і зазвичай виробляється в організмі самостійно, але не в таких глибоко недоношених дітей.

Окрім неонатологів та анестезіологів, до порятунку крихітної пацієнтки підключились і суміжні спеціалісти — неврологи та офтальмологи, а фізична терапевтка Діана Коростіна відразу зайнялась раннім відновленням дитини, що пришвидшило одужання. Далі за дитинкою продовжили доглядати лікарі відділення патології новонароджених, що займається постінтенсивним виходжуванням.

Дівчинка провела у лікарні чотири місяці, два з них – у реанімації. І її вже виписали додому з вагою 3050 г.