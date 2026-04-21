Уміння хотіти – це навичка, яка потребує підтримки

Вони прокидаються, йдуть на роботу, будують стосунки, планують майбутнє — і водночас не можуть пояснити, навіщо їм усе це. У якийсь момент багато дорослих стикаються з відчуттям, що не можуть відповісти на просте, але фундаментальне запитання: «Що я хочу від життя?» Це не завжди про кризу середнього віку чи професійне вигорання – часто коріння цієї проблеми значно глибше – у дитинстві. Психологиня Світлана Чумакова пояснює: втрата контакту з власними бажаннями часто є наслідком системного знецінення дитячого «хочу».

Дитяче «хочу»

За словами психологині Світлани Чумакової, дитина народжується з природним імпульсом до життя. Вона хоче рухатися, досліджувати, пробувати, відчувати. Це базова життєва енергія, яку не варто розглядати як розбещеність.

Саме через «хочу» формується внутрішній компас людини:

що їй цікаво

що їй подобається

що для неї важливо

що викликає відторгнення

Цей процес є фундаментом для майбутньої здатності робити вибір, будувати кар’єру, стосунки та загалом – власне життя.

Дитяче «хочу» — це перший спосіб зрозуміти себе і світ навколо.

«Перехочеш»

«Проблема починається не тоді, коли дитина багато хоче, а тоді, коли дорослі починають це «хочу» ламати», – пояснює Світлана Чумакова.

Поступово батьки формують у дитини небезпечну установку: хотіти – це неправильно або навіть небезпечно. Психологиня пояснює, що це може виявлятися у буденних фразах:

«не вигадуй»

«перехочеш»

«мало що ти хочеш»

«я краще знаю, що тобі потрібно»

Спочатку дитина протестує: сперечається, плаче, намагається довести свою позицію. Але з часом настає переломний момент – вона перестає хотіти.

Психологиня наголошує, що ззовні це виглядає як слухняність і дорослішання. Насправді ж так відбувається втрата контакту з собою.

Саме в цей момент формується майбутня проблема: доросла людина може не розуміти своїх бажань.

Чому дорослі живуть «не своїм життям»

Світлана Чумакова розповідає, що у дорослому віці це проявляється дуже конкретно:

людина працює там, де не хоче

будує стосунки без внутрішнього вибору

не відчуває задоволення від життя

живе за інерцією

І головне – не може пояснити, чому відчуває порожнечу. Це наслідок того, що внутрішній компас, який формувався в дитинстві, був зруйнований.

Чи стають такі люди егоїстами

Існує поширений страх: якщо дозволяти дитині хотіти, вона виросте егоїстом.

Психологиня пояснює протилежне: егоїстами частіше стають ті, чиї бажання системно пригнічували. У них формується внутрішній «голод» – непрожита потреба, яка з часом може проявлятися в егоїзмі. Натомість люди, чиї бажання визнавали, зазвичай краще розуміють себе і здатні враховувати побажання інших.

Знецінення бажань у дитинстві може призвести до втрати внутрішнього орієнтиру в дорослі віці.

Хотіти ≠ отримувати

Світлана Чумакова стверджує, що одна з ключових помилок у вихованні – змішування двох понять:

право хотіти

право отримувати

Дитина не зобов’язана отримувати все, чого хоче. Але її бажання мають бути визнані.

За її словами, здорова реакція дорослого звучить так: «Я бачу, що ти цього хочеш». Навіть якщо відповідь дорослого – «ні». Це дозволяє зберегти головне – контакт дитини із власними потребами.

Визнання дитячих бажань важливіше, ніж їх повне задоволення.

Чому проблема передається з покоління в покоління

Дорослі, які не знають, чого хочуть, часто стають батьками, які несвідомо повторюють той самий сценарій:

знецінюють

контролюють

«знають краще»

Так формується цикл, у якому кожне наступне покоління втрачає здатність чути себе.

Якщо дитина зростає в середовищі, де її бажання помічають, чують та визнають, то вона поступово формує внутрішню опору.

Такі люди у дорослому віці краще розуміють свої цілі, здатні приймати рішення, опираючись на свої побажання, а не на бажання інших.

Як відновити своє «хочу»

Втрата бажань не відбувається раптово. Це поступовий процес, який починається з маленьких щоденних знецінень. Дитина не перестає хотіти, бо подорослішала. Вона перестає хотіти, бо навчилася, що її бажання не мають значення.

І саме тому так багато дорослих сьогодні живуть із відчуттям, що життя проходить повз – без чіткого розуміння, куди вони насправді хочуть рухатися.

Світлана Чумакова каже, що перший крок – це не змушувати себе терміново визначитися, що робити, а повернутися до дуже простих запитань:

що мені подобається

що мене дратує

що викликає інтерес

Саме так поступово відновлюється внутрішній компас, який допомагає створити своє «хочу».