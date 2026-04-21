Чому деякі дорослі не знають, що хочуть від життя: пояснює психологиня
Як люди втрачають здатність хотіти і навіть не помічають цього
Вони прокидаються, йдуть на роботу, будують стосунки, планують майбутнє — і водночас не можуть пояснити, навіщо їм усе це. У якийсь момент багато дорослих стикаються з відчуттям, що не можуть відповісти на просте, але фундаментальне запитання: «Що я хочу від життя?» Це не завжди про кризу середнього віку чи професійне вигорання – часто коріння цієї проблеми значно глибше – у дитинстві. Психологиня Світлана Чумакова пояснює: втрата контакту з власними бажаннями часто є наслідком системного знецінення дитячого «хочу».
Дитяче «хочу»
За словами психологині Світлани Чумакової, дитина народжується з природним імпульсом до життя. Вона хоче рухатися, досліджувати, пробувати, відчувати. Це базова життєва енергія, яку не варто розглядати як розбещеність.
Саме через «хочу» формується внутрішній компас людини:
- що їй цікаво
- що їй подобається
- що для неї важливо
- що викликає відторгнення
Цей процес є фундаментом для майбутньої здатності робити вибір, будувати кар’єру, стосунки та загалом – власне життя.
Дитяче «хочу» — це перший спосіб зрозуміти себе і світ навколо.
«Перехочеш»
«Проблема починається не тоді, коли дитина багато хоче, а тоді, коли дорослі починають це «хочу» ламати», – пояснює Світлана Чумакова.
Поступово батьки формують у дитини небезпечну установку: хотіти – це неправильно або навіть небезпечно. Психологиня пояснює, що це може виявлятися у буденних фразах:
- «не вигадуй»
- «перехочеш»
- «мало що ти хочеш»
- «я краще знаю, що тобі потрібно»
Спочатку дитина протестує: сперечається, плаче, намагається довести свою позицію. Але з часом настає переломний момент – вона перестає хотіти.
Психологиня наголошує, що ззовні це виглядає як слухняність і дорослішання. Насправді ж так відбувається втрата контакту з собою.
Саме в цей момент формується майбутня проблема: доросла людина може не розуміти своїх бажань.
Чому дорослі живуть «не своїм життям»
Світлана Чумакова розповідає, що у дорослому віці це проявляється дуже конкретно:
- людина працює там, де не хоче
- будує стосунки без внутрішнього вибору
- не відчуває задоволення від життя
- живе за інерцією
І головне – не може пояснити, чому відчуває порожнечу. Це наслідок того, що внутрішній компас, який формувався в дитинстві, був зруйнований.
Чи стають такі люди егоїстами
Існує поширений страх: якщо дозволяти дитині хотіти, вона виросте егоїстом.
Психологиня пояснює протилежне: егоїстами частіше стають ті, чиї бажання системно пригнічували. У них формується внутрішній «голод» – непрожита потреба, яка з часом може проявлятися в егоїзмі. Натомість люди, чиї бажання визнавали, зазвичай краще розуміють себе і здатні враховувати побажання інших.
Знецінення бажань у дитинстві може призвести до втрати внутрішнього орієнтиру в дорослі віці.
Хотіти ≠ отримувати
Світлана Чумакова стверджує, що одна з ключових помилок у вихованні – змішування двох понять:
- право хотіти
- право отримувати
Дитина не зобов’язана отримувати все, чого хоче. Але її бажання мають бути визнані.
За її словами, здорова реакція дорослого звучить так: «Я бачу, що ти цього хочеш». Навіть якщо відповідь дорослого – «ні». Це дозволяє зберегти головне – контакт дитини із власними потребами.
Визнання дитячих бажань важливіше, ніж їх повне задоволення.
Чому проблема передається з покоління в покоління
Дорослі, які не знають, чого хочуть, часто стають батьками, які несвідомо повторюють той самий сценарій:
- знецінюють
- контролюють
- «знають краще»
Так формується цикл, у якому кожне наступне покоління втрачає здатність чути себе.
Якщо дитина зростає в середовищі, де її бажання помічають, чують та визнають, то вона поступово формує внутрішню опору.
Такі люди у дорослому віці краще розуміють свої цілі, здатні приймати рішення, опираючись на свої побажання, а не на бажання інших.
Як відновити своє «хочу»
Втрата бажань не відбувається раптово. Це поступовий процес, який починається з маленьких щоденних знецінень. Дитина не перестає хотіти, бо подорослішала. Вона перестає хотіти, бо навчилася, що її бажання не мають значення.
І саме тому так багато дорослих сьогодні живуть із відчуттям, що життя проходить повз – без чіткого розуміння, куди вони насправді хочуть рухатися.
Світлана Чумакова каже, що перший крок – це не змушувати себе терміново визначитися, що робити, а повернутися до дуже простих запитань:
- що мені подобається
- що мене дратує
- що викликає інтерес
Саме так поступово відновлюється внутрішній компас, який допомагає створити своє «хочу».