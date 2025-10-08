Нову медодику вже застосували при лікуванні трьох пацієнтів

Спеціалісти лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова впроваджують інноваційну методику, яка дає шанс на одужання пацієнтам навіть із неоперабельними пухлинами печінки. За цією методикою пухлину випалюють зсередини, без шкоди для організму. Фахівці відділень хірургії печінки і жовчних проток та інтервенційної радіології успішно застосували нову процедуру у лікуванні вже трьох пацієнтів.

Інноваційна методика – це трансартеріальна хіміоемболізація (ТАСЕ). Вона передбачає точкове «випалювання» пухлини зсередини за допомогою хіміопрепарату, який доставляють безпосередньо до ураженої ділянки печінки. Процедуру виконують без розрізів, через прокол у стегновій або променевій артерії, повідомили у лікарні.

«Під контролем рентгену ми вводимо тонкий мікрокатетер і проходимо до печінкової артерії. У судину, що живить пухлину, вводимо спеціальну емболу – це насичені хіміопрепаратом крихітні частинки, які перекривають кровопостачання і водночас діють на пухлину. Перевага цього методу в тому, що препарат не розповсюджується по всьому організму, як при звичайній хіміотерапії, а зосереджується саме у вогнищі хвороби. Впродовж двох тижнів пухлина відмирає і ми можемо планувати наступний етап лікування – резекцію печінки або трансплантацію», – каже завідувач відділення інтервенційної радіології Олександр Голуб.

Цю методику застосовують у лікуванні пацієнтів із великими пухлинами (понад 3–5 см) або з метастазами в інших органах, коли проведення відкритої операції неможливе. Точкове випалювання дозволяє зупинити ріст новоутворення, покращити стан пацієнта та підготувати до подальшого радикального лікування.

«Нещодавно ми допомогли молодій жінці з цирозом печінки, спричиненим гепатитом С. Через дві великі пухлини – понад 4 см кожна – трансплантацію виконати було неможливо. Щоб зменшити їхні розміри та рівень альфа-фетопротеїну – онкомаркера, який вказує на наявність раку печінки – ми провели процедуру ТАСЕ. Це дало змогу стабілізувати стан пацієнтки та підготувати її до трансплантації з меншим ризиком рецидиву пухлини», – повідомив завідувач відділення патології печінки та жовчних проток Олег Гузій.

У лікарні кажуть, що інноваційна методика вже довела високу ефективність у світі, а тепер стала доступною і для наших пацієнтів.