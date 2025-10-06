Спеціалісти дитячої лікарні, які рятували дівчину: (зліва направо) медичний директор Першого медоб'єднання міста Львова Дмитро Гелюта, керівниця Центру педіатрії Яна Долинна , хірург Дмитро Грицак і пацієнтка Анастасія з татом Олександром

17-річна студентка зі Львова після купання в центральному озері Тернополя ледь не загинула. Вона підхопила небезпечну бактерію, до якої приєдналися ще два віруси. Таке поєднання бактерії і вірусів призвело до важкого ураження печінки, і дівчина ледь не загинула. За її життя три тижні боролися лікарі львівської лікарні св. Миколая.

В останній місяць літа студентка 1-го курсу Анастасія поїхала з мамою на відпочинок у Тернопіль і там скупалася у центральному озері міста. Під час плавання дівчина випадково ковтнула воду. Найімовірніше, саме тоді в її організм і потрапила небезпечна для життя бактерія, що провокує лептоспіроз. Інкубаційний період тривав майже два тижні. Потім почалася гарячка до 40°С та біль у горлі. Далі – блискавичне погіршення стану, повідомили у лікарні.

У пацієнтки виявили генералізовану поєднану інфекцію. В озері вона інфікувалася бактерією лептоспірою, яку до водойми занесли заражені птахи або гризуни. Паралельно організм дівчини уразили ще й дві вірусні інфекції: цитомегаловірус і вірус Епштейна-Барра. Разом із лептоспірозом вони призвели до тяжкого ураження печінки.

«Пацієнтка потрапила до нас у важкому стані. Печінка практично перестала функціонувати. Знизився рівень білків, які відповідають за згортання крові, і це загрожувало небезпечними кровотечами. Через ураження печінки рівень альбуміну критично впав, внаслідок чого почала накопичуватися рідина біля серця та в легенях. Ми навіть розглядали можливість трансплантації печінки від батька, який терміново приїхав із військової служби та пройшов усі необхідні обстеження у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова», – каже завідувачка Центру педіатрії лікарні Яна Долинна.

Упродовж трьох тижнів лікарі боролися за життя дівчини: проводили противірусне та антибактеріальне лікування, а щоб відновити показники крові, переливали плазму та альбумін. На щастя, їм вдалося стабілізувати стан пацієнтки й уникнути трансплантації.

У лікарні кажуть, що якби дівчина звернулася по медичну допомогу пізніше, то все могло б закінчитися поліорганною недостатністю (відмовою декількох органів) та зрештою смертю. Зараз стан дівчини вже задовільний та попереду ще довгий шлях відновлення.