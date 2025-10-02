Заразитися чоловік міг при тісному контакті з тваринами

У печінці 57-річного мешканця Стрия, що на Львівщині, виявили рідкісних гельмінтів. Паразитологи Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб підтвердили діагноз – ехінококоз печінки.

Перші кісти, як з’ясували епідеміологи Центру, у чоловіка виявили ще чотири роки тому під час УЗД внутрішніх органів, але пацієнт не проходив додаткових обстежень і лікування. Цього літа у нього виник біль у правому підребер’ї, важкість у ділянці шлунка, гіркота й сухість у роті. Після консультації з інфекціоністом, чоловіка скерували до одного із закладів охорони здоров’я Львівщини, де в нього в печінці виявили ехінококову кісту, розміром 51×57 мм. Хірурги відкачали з неї рідину і відправили на дослідження до паразитологічної лабораторії Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Паразитологи підтвердили діагноз — ехінококоз печінки. Причиною хвороби могло стати недотримання правил особистої гігієни. У сім’ї тримають двох собак. За словами власника, дегельмінтизацію (заходи для знищення гельмінтів в організмі) тваринам проводили, але нерегулярно, повідомили у Центрі.

За словами медиків, випадки ехінококозу в області реєструють щороку: у 2023 році було 5 випадків, у 2024 році – 2. За 8 місяців 2025 року це вже другий випадок цього захворювання. У травні цього року на ехінококоз печінки захворіла 25-річна львів’янка.

Що таке ехінококоз?

Ехінококоз – це тяжкий хронічний гельмінтоз, при якому у печінці, легенях та інших органах людини утворюються кісти. Це доволі рідкісне захворювання, зустрічається від 1 до 220 випадків на 100 тисяч населення. Перші прояви захворювання можуть з’явитися як через 2-4 місяці, так і через 5-15 років від моменту зараження. Збудником захворювання є стрічкові черв'яки (Echinococcus). Паразит передається людині від заражених тварин, найчастіше переносниками ехінокока є собаки, а зараження відбувається внаслідок недотримання правил особистої гігієни.

Найбільший ризик захворіти мають люди, які тісно контактують з домашніми тваринами, у першу чергу з собаками. Хвора людина не є небезпечною для оточуючих. Інфікування відбувається під час споживання овочів, ягід, води, забруднених виділеннями тварин, що містять яйця гельмінта, а також при тісному контакті з тваринами.

Як проявляється захворювання?

При локалізації кісти в печінці першими ознаками можуть бути тяжкість і біль у правому підребер’ї, збільшення розмірів живота, жовтяниця, при легеневій локалізації виникають біль у грудній клітині, кашель нерідко з кров’янистим харкотинням, лихоманка.

Медикаментозна терапія при ехінококозі до операції малоефективна через наявність навколо кісти щільної капсули, крізь яку ліки до паразита не потрапляють. Єдиним радикальним методом лікування ехінококозу є хірургічний, під час якого з печінки або легенів видаляють паразитарну кісту.