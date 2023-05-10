Врятувало спортсмена те, що він вчасно звернувся по медичну допомогу

До львівської лікарні св. Пантелеймона у критичному стані «швидка» доставила 41-річного чемпіона з кікбоксингу Юрія Рака з попереднім діагнозом – гострий інфаркт міокарда. У лікарні після обстежень діагноз підтвердили. Чепміон вчасно звернувся по допомогу, тож з лікарні вийшов без жодних ознак серцевої недостатності.

Юрій Рак – професійний кікбоксер, дворазовий чемпіон України, чемпіон світу та майстер спорту міжнародного класу. До серцевого нападу ніколи не скаржився на проблеми з серцем. Напад стався раптово. Прихопило Юрія прямо у спортзалі, повідомили в лікарні.

Спортсмен розповів лікарям, що займався у спортзалі, коли раптом відчув важкість. Вирішив зробити перерву, щоб відновитись, але цього так і не сталося. Тоді Юрій вирішив припинити тренування і поїхати додому. Та в авто йому знову стало погано.

«Відчуває жар та біль у грудях. Таке враження, ніби я пробіг 3 км за 5 хв», – згадує кікбоксер.

Він зателефонував дружині і повідомив про свій стан. Вона тут вже викликала «швидку», яка доставила спортсмена у невідкладне відділення лікарні св. Пантелеймона.

«Пацієнт в критичному стані. Симптоми вказують на гострий інфаркт міокарда. Кардіологи виконують необхідні обстеження та підтверджують первинний діагноз. Коронарна артерія пацієнта - закупорена. Через гостре порушення кровопостачання вже почалося пошкодження та відмирання серцевого м'яза», – кажуть у лікарні.

Пацієнту була потрібна невідкладна операція. Її провели найменш травматичним методом - малоінвазивним. Через судину на стегні ввели спеціальний катетер і ним доправили до закупореної артерії стент, який розширив судину і відновив кровопостачання серця.

Юрій впродовж двох тижнів проходив реабілітацію в Центрі медичної реабілітації в Брюховичах. Його виписали з лікарні без жодних ознак серцевої недостатності, в готовності продовжити активний спорт.

Кардіологи твердять: спортсмену вдалося зберегти життя, бо він вчасно розпізнав критичний стан та звернувся по медичну допомогу.

У лікуванні інфоркту визначальну роль відіграє саме час. По медичну допомогу слід звернутися не пізніше, ніж за 2 години від появи перших симптомів. Це так зване «золоте вікно». Якщо за цей час лікарі нададуть допомогу, наслідки зводяться майже до нуля.

У лікарні кажуть: майже дві третини людей, в яких стається інфаркт міокарда, помирають саме через запізніле звернення. Щороку ця недуга вражає понад 40 тисяч українців. За даними МОЗ, через війну інфаркти помолодшають ще на 10-15 років.