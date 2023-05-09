Жінку прооперували в львівській лікарні св. Пантелеймона. Ірина (зліва направо) з анестезіологом Олександром Максимовим і хірургом Ярославом Вовчанським

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно видалили 53-річній вчительці з міста Хотин 13-кілограмову пухлину. Вона виявилася доброякісною і пацієнтка не потребує подальшого лікування.

Ірина працювала вчителькою і ніколи не скаржилася на здоров’я. Приблизно чотири роки тому, повідомили в лікарні, на яєчнику жінки з'явився новоутвір, про який вона не знала. Пухлина росла безсимптомно. Єдине, що помітила жінка, – вона набирала зайву вагу.

Операція тривала дві години і пройшла успішно

«У березні 2023 року пухлина стрімко зросла до гігантських розмірів. Ірина вже не могла самотужки одягнутися, спокійно лежати чи сидіти. Болі виснажували жінку. Але вона терпіла і все ще не йшла до лікаря. А пухлина продовжувала збільшуватись. І тільки, коли Ірина усвідомила, що може зранку просто не прокинутися, нарешті звернулась за медичною допомогою», – кажуть у лікарні.

Розмір пухлини шокував місцевих лікарів. Вони госпіталізували Ірину в реанімацію і почали шукати спеціалістів, які погодяться оперувати жінку у такому важкому стані. За цей складний випадок взялися хірурги лікарні св. Пантелеймона.

До складу операційної бригади увійшли хірруги Ярослав Вовчанський, Володимир Шептицький, Андрій Дорошак і анестезіолог Олександр Максимов.

Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з деформованим животом, втратою м'язової маси, сильною слабкістю та зайвою рідиною в плевральній порожнині. Після додаткового обстеження пацієнтку взяли в операційну.

«Під час операції хірурги видалили 13-кілограмову пухлину, розміром 35 на 25 сантиметрів. Жінці насправді ще дуже пощастило, бо пухлина не розповсюдилась на сусідні органи та структури. Тож хірурги швидко та безпечно видалили новоутвір», – кажуть у лікарні.

Операція тривала дві години та пройшла успішно. Невдовзі прийшли і результати гістологічних досліджень. Пухлина виявилася доброякісною, тож пацієнтка не потребує додаткової терапії. Її вже виписали з лікарні і вона незабаром планує повернутися до вчителювання.