У Львові вперше дорослому провели операцію з пробудженням

У львівській лікарні св. Пантелеймона вперше зробили дорослому пацієнту операцію на мозку з пробудженням. До цього таку операцію дитячі нейрохірурги вперше в Україні провели дитині.

28-річний мешканець Львівщини звернувся до лікарів зі скаргами на головний біль, втрату свідомості, судоми та порушення рухів у правих кінцівках. Більше того, напади призводили до тимчасової втрати мови, повідомили в лікарні.

Під час обстеження у Центрі нейрохірургії і неврології лікарі з’ясовували причину судомних нападів. Їх провокувала пухлина розміром 5 см у лобній ділянці головного мозку. Вона перетискала ділянки, що відповідають за рухи та мовлення.

Аби усунути новоутвір та не пошкодити при цьому життєво важливі структури мозку, команда лікарів вирішила застосувати новий метод операцій – Awake Craniotomy. Це втручання з пробудженням.

«Перед безпосереднім видаленням пухлини анестезіологи виводять пацієнта з наркозу і головну частину операції він знаходиться при свідомості. Аби нейрофізіологи та афізіологи мали змогу проводити лінгвістичні тести – говорити з пацієнтом – та контролювати його здатність рухати кінцівками, a нейрохірурги при цьому були впевненими, що не зачіпають функціонально важливих зон мозку», – кажуть у лікарні.

Операція з пробудженням дає змогу зберегти не лише життя, а і його якість.

Хірургічне втручання тривало шість годин та минуло успішно. Лікарям вдалося видалити пухлину, a важливі ділянки мозку залишилися неушкодженими. Пацієнт вільно говорить і рухається. На сьомий день після операції молодий чоловік поїхав додому.

Нагадаємо, у квітні цього року дитячі нейрохірурги вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням дитині.