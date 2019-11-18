Львівські медики закликають чоловіків пройти обстеження з раннього виявлення раку простати

Від 15 до 29 листопада на Львівщині проходить акція «Дні профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків», мета якої - рання діагностика онкоурологічних захворювань.

Захворюваність на цю недугу зростає. Значна частина пацієнтів звертається до лікарів на пізніх стадіях захворювання. За словами лікарів, нині є дієвий метод виявлення цієї патології на ранній стадії – це проведення аналізу крові на рівень простатоспецифічного антигену – PSA.

Усі чоловіки, котрим за 50 років, повинні раз на рік робити тест на PSA. Його можна робити у приватній чи державній установі.

На час акції, усім чоловікам, які проходитимуть цей тест вперше, його зроблять безкоштовно. Чоловікам треба утриматися від статевих стосунків впродовж трьох днів, записатися в реєстратурі онкоцентру за тел: 223-44-40 або 295-70-75 та прийти здавати кров натще. При заборі крові лікар повідомить дату, коли буде готовий результат.

«На ранніх стадіях захворювання жодних ознак чи болю хворий не відчуває. Тому закликаємо скористатись такою можливістю, прийти та зробити тест. Раніше ми виявляли десятки захворювань, за останні три роки це не менше 500 хворих в рік. Завдяки профілактичним акціям, ми збільшуємо кількість раннього виявлення патологій», – каже генеральний директор Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Ігор Ковальчук.

Торік під час такої акції було обстежено понад 5 тисяч пацієнтів, з них понад 2 тисячам проведено тест PSA, у 59 виявлено рак передміхурової залози, 87 скеровані в стаціонари на дообстеження. Додаткових методів обстеження потребували 69 пацієнтів. За час акції проведено три радикальні простатектомії.