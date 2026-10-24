Львівські митники вилучили контрабандні iPhone Duo на 1,4 млн грн
29-річний мешканець Львівщини намагався перевезти техніку Apple у багажнику
У суботу, 24 жовтня, у пункті пропуску «Краківець» львівські митники спільно з працівниками 7 прикордонного Карпатського загону виявили незадекларовану техніку Apple на 1,4 млн грн. Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.
Як йдеться у повідомленні, контрабанду виявили в автівці Peugeot, що прямував в Україну. Водій – 29-річний мешканець Львівщини – намагався перевезти в Україну 11 нових смартфонів iPhone Duo без сплати митних платежів.
Під час огляду працівники Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили техніку Apple, яку водій намагався перевезти у багажному відділенні. За його словами, техніку він купив в Німеччині та планував продати її у Львові. Приблизна вартість товарів – 1,4 млн грн.
Фото Львівської митниціЯкщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Виявлену техніку вилучено та передано на склад митниці.
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