Чоловік намагався перевезти 11 контрабандних смартфонів iPhone Duo

У суботу, 24 жовтня, у пункті пропуску «Краківець» львівські митники спільно з працівниками 7 прикордонного Карпатського загону виявили незадекларовану техніку Apple на 1,4 млн грн. Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

Як йдеться у повідомленні, контрабанду виявили в автівці Peugeot, що прямував в Україну. Водій – 29-річний мешканець Львівщини – намагався перевезти в Україну 11 нових смартфонів iPhone Duo без сплати митних платежів.

Під час огляду працівники Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили техніку Apple, яку водій намагався перевезти у багажному відділенні. За його словами, техніку він купив в Німеччині та планував продати її у Львові. Приблизна вартість товарів – 1,4 млн грн.

Фото Львівської митниці

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За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Виявлену техніку вилучено та передано на склад митниці.