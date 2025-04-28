Один з вилучених металевих перстенів датується XII -XIV ст.

Під час перевірки посилок, які відправляли за кордон, львівські митники виявили в одній з них давні металеві прикраси, які датуються першим та XII -XIV століттями нашої ери. Вилучену контрабанду передадуть у музейний фонд України.

Як повідомила 28 квітня Львівська митниця, під час огляду поштового відправлення на митному посту «Львів – поштовий» працівники митниці виявили речі, які можуть становити культурну та історичну цінність. Їх передали на експертизу.

«Після детального дослідження металевих виробів експертиза встановила, що ці прикраси становлять культурну цінність та можуть бути занесені до Державного реєстру національного культурного надбання. Чотири персні датуються XII -XIV ст., а фібула (застібка) – І-ІІ ст. нашої ери», – повідомили у митниці.

Фібула (ліворуч) датується початком нашої ери, а перстені – з епохи Великого князівства Литовського або Польського королівства (фото митниці)

Водночас митники повідомили у поліцію, оскільки така посилка може класифікуватися як контрабанда культурних цінностей (ст. 201 ККУ).

Ймовірно, предмети виявили чорні копачі, які полюють металодетекторами на культурні цінності минулих епох, щоб вигідно їх продати. У повідомленні не зазначається, у якому регіоні виявили цінності.