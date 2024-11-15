Перевізник транспортував метал у Дніпропетровську область

Працівники Львівської митниці під час перевірки 14 вантажівок, які транспортували товари для одного з дніпровських підприємств, виявили незаконну партію металопрокату. Товар перевозили за фіктивними в'єтнамськими документами. У пресслужбі Львівської митниці у п'ятницю, 15 листопада, розповіли, що вартість металу становить 11,9 млн грн.

«Під час митного огляду вантажівок з металом встановили, що під етикетками було інше маркування та інший виробник товару. Інформація про виробника та фактичного відправника товару, вартістю 11,9 млн грн, суперечить інформації на маркувальних етикетках. Це слугувало підставою для зменшення митних платежів на 7,7 млн грн», – йдеться в повідомленні Львівської митниці.

На перевізника склали протокол за приховування товарів від митного контролю (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України). Санкція статті передбачає штраф розміром 50% або 100% вартості товарів, конфіскація товарів або ж транспорту.