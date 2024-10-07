У водія буса вилучили 568 одиниць парфумів відомих брендів

У ніч на понеділок, 7 жовтня, у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія мікроавтобуса контрабандні парфуми на суму 1,9 млн грн.

Як розповіли у Львівській митниці, близько 1:00 ночі в пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибув Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 47-річний житель Івано-Франківщини.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу «червоний коридор» і повідомив про переміщення вживаного одягу. Але під час огляду його авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 568 одиниць парфумів Chanel, Gucci, Armani, Prada, Carolina Herrera, Versace, Hermes, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Givenchy, Narciso Rodriguez та інші.

Контрабандний товар вилучили на кордоні (фото митниці)

За цим фактом митники склали адмінпротокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон (ч.2 ст. 471 МКУ). Товар орієнтовною вартістю 1,9 млн грн вилучили, його долю вирішить суд.