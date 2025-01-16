Громадянин Польща намагався вивезти з України 17 старовинних книжок

У пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне на кордоні львівські митники затримали громадянина Польщі, який намагався вивезти з України колекцію раритетних книжок початку XX століття.

Як розповіли у Львівській митниці, 51-річний чоловік намагався перемістити через пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне 17 старовинних книжок польською мовою, датованих 1920-1925 роками. Серед них: «Листи» Генрика Сенкевича 1900 року, «Ґарґантюа та Пантаґрюель» Франсуа Рабле 1923 року, «Тигр бенгальський» Вінцента Рапацького 1925 року та інші видання.

Книжки вилучили працівники митниці та скерували їх на експертизу. За фактом порушення митних правил було складено адмінпротокол за недекларування товарів, що підпадають під визначені державою обмеження (ч.3 ст. 471 МКУ).

Книжки вилучили на кордоні та скерували на експертизу (фото митниці)

У Львівській митниці нагадали, що для вивезення з території України предметів культурного призначення слід звернутися до Територіальної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (Львів, вул. Смольського 10/1) та отримати експертний висновок. Якщо йдеться про історичні предмети, необхідно отримати свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.