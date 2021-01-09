У 21-річного мешканця Борислава вилучили вкрадені кошти

Патрульні оперативно затримали грабіжника, який заліз у квартиру 82-річної львів’янки та викрав у неї гаманець із гривнями та польськими злотими. Як повідомили у патрульній поліції, у п’ятницю, 8 січня, о 13:15 патрульні отримали орієнтування про грабіж із проникненням на вул. Залізничній.

«Старша жінка повідомила, що невідомий молодий чоловік проник до неї в житло і заволодів її гаманцем, у якому були гривні та злоті», – розповіли у патрульній поліції.

У 21-річного чоловіка виявили викрадений гаманець

Патрульні розпочали пошуки зловмисника. О 13:30 на вул. Братів Міхновських поліцейські виявили схожого чоловіка, який, побачивши автомобіль поліцейських, різко пришвидшив ходу. Чоловіка зупинили. Під час поверхневої перевірки у нього виявили викрадений гаманець. 21-річний мешканець міста Борислава зізнався у скоєному. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний із проникненням у житло) ККУ.