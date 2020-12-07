Двох нападників затримали на вул. Мартовича

У Львові два пасажири пограбували водія таксі та пошкодили автомобіль. Подія сталася у центрі міста на вул. Стефаника зранку у понеділок, 7 грудня. Як повідомили у поліції, близько 5-ї години ранку на оперативну лінію 102 зателефонував водій таксі та повідомив, що на вул. Стефаника у Львові на нього напали пасажири, яких він підвозив, побили його, забрали 4200 грн і втекли.

Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, йдеться про водія таксі Bolt.

Фото поліції

Невдовзі поліцейські, які патрулювали у центральній частині міста, помітили на вул. Мартовича двох чоловіків, прикмети яких збігались із описом нападників, та затримали їх. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Потерпілий упізнав нападників. Також у затриманих вилучили речові докази.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетні 24-річний мешканець Пустомитівського району та 26-річний львів’янин. Чоловіків затримали, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. За скоєне їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.