Львівські патрульні затримали на гарячому мешканку Закарпаття, яка намагалася обікрасти іноземку

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 17:272420

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Львівські патрульні затримали на гарячому мешканку Закарпаття, яка намагалася обікрасти іноземку
фото патрульної поліції Львівщини
Патрульні затримали жінок під час вчинення злочину

Біля залізничного вокзалу у Львові патрульні затримали на гарячому мешканку Закарпаття, яка намагалася вкрасти гаманець у громадянки Туреччини.

Під час патрулювання пл. Двірцевої та вул. Чернівецької патрульні побачили групу ромів, які поводилися підозріло.

«На трамвайній зупинці на вул. Чернівецькій 7 жінок поводилися підозріло. Коли на зупинку під’їхав трамвай №9, одна з жінок на очах патрульних витягнула з сумки пасажирки гаманець. Як потім з’ясувалося, потерпіла – громадянка Туреччини», – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівщини.

Злодійка помітила, що патрульні побачили її вчинок, і спробувала втекти. Жінку та її спільниць затримали. Як з’ясувалося пізніше, затримана – 19-річна уродженка Закарпатської обл. м. Берегово.

Власниця гаманця перевірила його вміст і переконалася, що документи та гроші на місці.

«Оскільки гаманець з особистими речами було повернуто та потерпіла сторона відмовилась від написання заяви, то осіб, згідно вказівки чергового Залізничного ВП було запрошено в відділок поліції на ст. Львів для встановлення осіб та дачі пояснення по факту події, яка відбулась», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

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