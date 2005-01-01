Трьох киян затримали під час спроби крадіжки електроніки з горища факультету ЛНУ ім. І. Франка

Уночі у Львові затримали трьох киян на горищі факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. І. Франка

У Львові у п’ятницю, 8 червня, після опівночі охоронець факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. І. Франка, що розташований на вул. Драгоманова, 50, повідомив патрульних про проникнення у будівлю трьох невідомих чоловіків.

На виклик прибуло п’ять екіпажів, вони очепили периметр, щоб унеможливити втечу зловмисників. Кілька патрульних зайшли у будинок і врешті виявили, що двері на горище зламані, повідомила Патрульна поліція Львівської області.

«На даху перебували три молоді особи, біля них були розкладені вольтметри, генератори, частотоміри, підсилювачі та інші прилади. Частина з них була вже у розібраному вигляді. А також, мішки, рукавички, ліхтарики, ніж, газовий балончик, викрутки та інші інструменти», – зазначено у повідомленні.

Патрульні затримали трьох киян ун6очі на горищі факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. І.Франка

Пояснити своє перебування на горищі хлопці не змогли, плуталися в поясненнях. Виявилося, що вони – кияни, віком 18, 21 та 28 років. Слідчо-оперативна група забрала їх у Галицький відділ поліції.

«Охоронець факультету викликав патрульних і вони затримали трьох киян на гарячому, можна говорити про спробу крадіжки. На горищі факультету зберігається техніка, частина з якої використовується. Частина – стара. Після інциденту треба буде провести інвентаризацію», – повідомив ZAXID.NET керівник прес-служби університету Олег Вівчарик.