Злодія затримали на вул. Личаківській у Львові

Львівські патрульні по гарячих слідах затримали злочинця, який викрав у львів'янина електровелосипед. Злодія затримали на вул. Личаківській у Львові, повідомила прес-служба поліції у суботу, 22 липня.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що її батька обікрали, а саме невідомий чоловік викрав електровелосипед і поїхав на ньому. Схожого за описом чоловіка на самокаті помітили на вул. Личаківській.

Екіпажі поліції отримавши орієнтування почали пошуки. Вже невдовзі вони помітили чоловіка і дали йому вказівку зупинитися. Зловмисником, який викрав електросамокат, виявився 40-річний чоловік. У поліції не розголошують деталей щодо особи зловмисника.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.