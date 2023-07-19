У крадіжці електросамокату педагог щиро розкаявся

На Тернопільщині за крадіжку електросамокату судили викладача Теребовлянського коледжу культури та мистецтв. Чоловік викрав транспортний засіб в Тернополі і майже 30 кілометрів віз його в рейсовому автобусі додому. Поліція швидко знайшла крадія, адже про те, що електросамокат з прокату обладнаний GPS-навігатором чоловік не знав.

В Тернопільському міськрайонному суді правоохоронці довели, що викладач коледжу вкрав електросамокат 28 березня близько обіду. Чоловік йшов через парк «Сопільче» на автовокзал, щоб повернутися додому, і помітив електросамокат торговельної марки Рrееgо. Обвинувачений переконався, що за ним ніхто не стежить, забрав транспортний засіб і покотив його в напрямку автовокзалу.

«Обвинувачений, прибувши на автовокзал, що на вул. Торговиця, завантажив електросамокат у маршрутний автобус сполученням «Тернопіль – Теребовля». Чоловік привіз транспорт додому і заховав, чим спричинив власнику прокату електросамокатів матеріальну шкоду на суму понад 15 тис. грн», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 26 червня.

У суді чоловік щиро розкаявся і повідомив, що електросамокат повернув законному власнику. Підприємець заявив же, що претензій до жителя Теребовлі не має, і попросив суворо не карати обвинуваченого.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним чоловіка у крадіжці і призначив йому покарання у вигляді умовного позбавлення волі на один рік.