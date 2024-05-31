Стебницький професійний ліцей, який 2022 року оголосив тендери на ремонт гуртожитку

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винними підприємців Івана Ільчишина та Василя Кушніра у шахрайстві зі змовою, але звільнив від покарання, призначивши по року іспитового терміну. Згідно з вироком, який опублікували у судовому реєстрі, підприємці у 2022 році привласнили 300 тис. грн на тендерах Стебницького професійного ліцею. Вони штучно завищили ціни на роботи й залучили до схеми підконтрольні собі компанії. Станом на момент вироку, підприємці відшкодували збитки.

Суд встановив, що Василь Кушнір був співзасновником та директором ТОВ «Термопласт Буд» і змовився з власником ПП «Мідас Буд», львів'янином Іваном Ільчишином, щоб привласнити гроші на ремонті гуртожитку Стебницького професійного ліцею. Гуртожиток мали за 2,4 млн грн підготувати для людей, які евакуювались через війну.

Підприємці надали директору ліцею у Стебнику штучно завищений кошторис ремонту й запевняли, що така ж вартість робіт в інших компаній. Василь Кушнір 8 червня 2022 року надіслав директору ліцею перелік підконтрольних собі компаній (ТОВ «Гейнпласт Фасад», ПП «Дані-Тепло-Буд», ПП «Мідас Буд») та запропонував надіслати їм листи й запитати про вартість робіт.

Після цього Іван Ільчишин отримав листи директора навчального закладу й підготував від імені компаній відповіді, серед яких найвигіднішою була пропозиція ПП «Мідас Буд». Компанія отримала підряд 11 червня за прямою угодою. Згодом підприємці поділили між собою незаконно отримані майже 110 тис. грн.

Підприємці знову вирішили привласнити гроші на іншому тендері, який стосувався ремонту даху гуртожитку у Стебнику. Вартість закупівлі становила майже 2,5 млн грн. Обвинувачені використали таку ж схему із підставними компаніями та привласнили ще 190 тис. грн.

У суді підприємці визнали свою провину. Представник ліцею зазначив, що вони відшкодували збитки. Суддя Руслана Курус визнала Василя Кушніра та Івана Ільчишина винними у шахрайстві (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши по року іспитового терміну. Обвинувачені мають сплатити 11 тис. грн судових експертиз. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Згідно з аналітичним порталом, YouControl, ПП «Мідас Буд» працює з 2018 року й зареєстроване у Дрогобичі. Основним видом діяльності компанії є будівництво. Директором компанії є Зеновій Сохан, а власником Іван Ільчишин. Цьогоріч підприємство отримало державних підрядів на 653 тис. грн, а торік – на 5,2 млн грн.

ТОВ «Термопласт Буд», власниками якого є обвинувачені підприємці, працює з 2017 року у Дрогобичі й також займається будівництвом. Керівником компанії є Михайло Сусюк. У судовому реєстрі можна знайти ухвалу, в якій йдеться, що ТОВ «Термопласт Буд» мало замінити вікна у дрогобицькому відділі податкової служби за 1,7 млн грн. Компанію звинувачують в тому, що вона підробила документи про виконані роботи. Сайт NGL.media розповідав, що ТОВ «Термопласт Буд» у 2020 році імітувало конкуренцію під час тендеру на ремонт території 5-ї міської клінічної поліклініки Львова.