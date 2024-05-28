Річка Стрий, через яку мав пролягати автомобільно-залізничний міст

Територіальне управління Бюро економічної безпеки на Львівщині розслідує розтрату бюджетних 5 млн грн під час будівництва автомобільно-залізничного моста на річці Стрий на території Стрийського району. Роботи виконувало криворізьке ТОВ «Техномайн інжиніринг». Про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду, яку опублікували в судовому реєстрі. Зазначимо, що ухвала стосується доступу до документів.

Згідно з ухвалою, колишня Служба автомобільних доріг у Львівській області 22 листопада 2022 року уклала прямий договір з ТОВ «Техномайн інжиніринг» на нове будівництво автомобільно-залізничної з'єднувальної ділянки на території Стрийського району. Загальна вартість закупівлі становить 67,4 млн грн. Посадовці Служби автомобільних доріг підписали акти приймання виконаних будівельних робіт й перерахували підряднику приблизно 16,2 млн грн.

Під час досудового розслідування встановили, що працівники «Техномайн інжиніринг» внесли у звіти інформацію про роботи, які насправді не виконували. Йдеться про інженерно-геологічні пошуки та геодезичні роботи. Попри це представники Служби автомобільних доріг підписали акти виконаних робіт. За попередньою інформацією, це призвело до розтрати 5 млн грн бюджетних грошей.

Наразі невідомо, де саме пролягає міст, яка його довжина та чи вдалося завершити будівництво. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що роботи мали тривати до 30 квітня 2023 року. Служба розвитку інфраструктури та автомобільних доріг у Львівській області зазначає, що інформація про це належить до обмеженого доступу, а її розголошення може нести шкоду національній безпеці.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Техномайн інжиніринг» працює з 2010 року та зареєстроване у Кривому Розі Дніпропетровської області. Основним видом діяльності компанії є надання допоміжних послуг у сфері добування корисних копалин та розроблення кар'єрів. Генеральним директором «Техномайн інжиніринг» є Павло Нагорний. Також йому належить 25% компанії. Крім цього, частками у ТОВ «Техномайн інжиніринг» володіють Костянтин Караманіц (39,5%), Максим Тітов (25%) та Наталія Караманіц (10,5%). Зазначимо, що Костянтину Караманіцу належать футбольні клуби «Гірник» та «Кривбас».