На Львівщині прикордонники затримали двох військовозобов’язаних, які у незаконний спосіб хотіли перетнути кордон з Польщею. Одного з ухилянтів затримали за загороджувальним парканом, а інших намагався сховатись у кущах. Прикордонники опублікували відео з дрона, яким стежили за ухилянтами.

Як повідомили прикордонники 13 серпня, двоє чоловіків призовного віку доїхали автомобілем у прикордонну зону. Пройшовши кількадесят метрів, вони натрапили на загороджувальний паркан та намагалися його подолати. Однак прикордонники їх виявили. Одного з них затримали відразу, щойно той переліз загороджувальний паркан, інший намагався втекти та сховатися, його виявили у кущах за 80 метрів від кордону.

Як з’ясувалося, 33-річний донеччанин та 34-киянин мали скористатись послугами переправника. Йому порушники відправили на криптовалютний гаманець по 4500 доларів. Ще стільки ж мали віддати після перетинання кордону.

Переправник пообіцяв клієнтам, що у визначений день та годину чекатиме їх поблизу кордону та забезпечить незаконне переправлення. Проте на зустріч організатор так і не прийшов, а чоловіків зустріли прикордонники.

На порушників склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Матеріали справи скерували до суду. Наразі оперативники загону встановлюють причетних до організації переправлення військовозобов'язаних через кордон.