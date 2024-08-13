Турківський районний суд Львівщини визнав двох прикордонників винними у порушенні правил несення прикордонної служби. За сон на нічному чергуванні вони мають сплатити по 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі, прикордонники Михайло К. та Василь В. 7 серпня 2024 року перебували на нічному чергуванні та заснули під час патрулювання місцевості. Їх виявили сплячими на посту під час раптової перевірки та склали щодо військових протоколи про адмінправопорушення.

У суді обоє прикордонників визнали свою провину та пояснили, що були дуже втомленими і тому заснули на службі. Справи розглянули судді Турківського райсуду Оксана Кшик та Марія Волинець, які визнали обвинувачених винними у порушенні правил несення прикордонної служби, призначивши їм по 17 тис. грн штрафу. Постанови ще можна оскаржити.