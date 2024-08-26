Львівські протезисти вперше виготовлять ортез для собаки
У Сари травмована передня права лапа
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Спеціалісти Центру протезування та ортезування «Незламні» (Unbroken) вперше виготовлять ортопедичний виріб для собаки. Чотирилапу пацієнтку звати Сара. Її, ймовірно, збила автівка. Про це повідомили у пресслужбі Національного реабілітаційного центру «Незламні».
З травмованою передньою правою лапою Сару привезли до комунального ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин у Львові – ЛКП «Лев». Тамтешні ветеринари постали перед дилемою: ампутувати травмовану кінцівку чи все ж зберегти.
«Я вирішила, що варто боротися за травмовану лапу. І подумала, що можна було б встановити для собаки ортез, бо вона ходить на трьох лапах тільки. Я написала в центр «Незламні», де є Центр протезування та ортезування. Ми прийшли туди із Сарою, показали її спеціалістам, всі рентгени і вони вирішили спробувати допомогти цій собаці», – розповіла директорка ЛКП «Лев» Юліана Саврук.
Встановлення собаці ортеза зініціювала директорка ЛКП «Лев» Юліана Саврук
Ортез – це спеціальний ортопедичний виріб, який використовують для стабілізації, іммобілізації і підтримки тіла або уражених кінцівок, а також для їхнього нормального функціонування.
Протезисти вже зняли заміри із собаки. Однак зазначають, що попри бажання допомогти чотирилапій повноцінно пересуватися, з людьми їм працювати значно легше.
«Наразі таке ортезування для тваринки ми будемо робити вперше. Після зняття мірок наступним етапом буде виготовлення цього ортезу. І потому вже саме ортезування. Будемо бачити, як собака сприйме наш виріб та чи не буде згризати “нову лапу», – зазначив керівник Центру протезування та ортезування «Незламні» Владислав Сіховський.
Нагадаємо, у травні 2024 року у Львові на вулиці Миколайчука відкрили Центр протезування та ортезування, який працює на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні». Щорічно там зможуть виготовляти близько 1000 протезів, а також навчатимуть майбутніх фахівців. Будівництво профінансував уряд Німеччини.