Львівські школи та ДНЗ перевіряють на готовність до навчання

Від вівторка, 21 серпня, і до четверга управління освіти ЛМР обстежує школи та дитячі садки. Спеціальна комісія інспектує класи, актові й фізкультурні зали та їдальні. Перевіряють, чи завершили у школі ремонти та чи чисто у класах.

У складі комісії – керівник районного відділу освіти, директори сусідніх шкіл, а також представники батьківських комітетів. Інспектують ліцей ім. Івана Пулюя, колишню 83-ю школу. Заступниця директорки показує, що вдалося облаштувати у школі за цей рік. У закладі встановлюють прозорі двері. Такі вже є у дванадцяти класах.

«Учитель не замикається в класі, а навпаки – готовий ділитись своїми знаннями, а діти навзаєм отримують дуже багато можливостей і комунікації», – ділиться заступниця директорки ліцею ім. Івана Пулюя Мар’яна Боднар.

Класи молодшої школи підготували до групових уроків нової навчальної програми. Лабораторні для старшокласників також готові. До першого вересня, обіцяє керівництво ліцею, майстри мають ще помалювати стіну у коридорі. У їдальні встановили новий холодильник, а столи – хоч уже обідай.

«Діти вчаться такої культури, до певного етикету споживання їжі звикають у такий спосіб», – додала Мар’яна Боднар.

За літо шкільне подвір’я перетворили на відпочинкову зону. Додаткові території, як для навчання, так і для розваг, зробили у класах та біля ліцею, щоби за хорошої погоди урок можна було провести на вулиці.

«Я була три роки у даному навчальному закладі і цього року я прийшла ще раз – це не до порівняння, які зміни відбулися у навчальному закладі. Тішить те, що наші керівники вже виходять за межі класу, виходять за межі простору навчального закладу. Ми бачимо, як гарно облаштовуються коворкінгові чи лаундж зони», – зазначила начальниця відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Зоряна Хонько.

Після годинної ревізії спеціальна комісія робить свої висновки.

«Ми бачимо, що тут треба замінювати вікна. Як і в багатьох школах, проблеми є з харчоблоками. Бачимо гарну їдальню, але харчоблоки потребують ще додатково», – сказала директорка 91-ї школи Іванна Здирко.

До 23 серпня такі перевірки відбудуться у всіх школах міста. А до 6 вересня з ревізією обійдуть позашкільні заклади міста.

Загалом цього року з міського бюджету розвитку на галузь освіти виділено 170 млн грн.

До слова, цього року перед початком навчального року також провели незвичні наради для львівських освітян. Як зазначили у прес-службі ЛМР, зустріч для керівників закладів освіти відбулася у форматі мотиваційно-релаксаційних тренінгів. Цьогоріч ці тренінги відбулися за межами навчальних закладів у цікавих локаціях. Участь у них взяло понад 120 керівників освітніх закладів міста.