Поради психотерапевта, які допоможуть дітям уникнути стресу перед школою

Канікули закінчуються. Скоро розпочнеться новий навчальний рік

Канікули добігають кінця і вже трохи більше, ніж за тиждень розпочнеться навчання у школах. Багатьом, мабуть, знайома ситуація, коли дітей дуже важко розбудити, особливо у перший місяць навчання, вони не хочуть йти до школи. У такі моменти нервують всі: і діти, бо їх силоміць змушують вставати, одягатися і йти до школи, і батьки, які запізнюються на роботу, у них зриваються зустрічі тощо.

МОЗ опублікувало поради психотерапевта, доктора психологічних наук, авторки книжок «Виховання без травмування або Навіщо дітям дорослі?», «Виховання без нервування. Як упоратися з упертюхами, ледарями, плаксіями, розбишаками, крикунами та хитрунами» Вікторії Горбунової, які допоможуть увійти в навчальний рік без стресу для дитини та батьків.

Поради, які допоможуть розпочати навчальний рік без сліз і нервів

1. Поступово відновлюйте шкільний розпорядок дня

Аби уникнути стресу у вересні, психотерапевт радить почати відновлювати звичний для школи режим і темп ще у серпні. Це стосується як наближення до «шкільного» режиму сну, так і поступового введення «домашніх завдань».

«Важливо не робити цього зненацька, а покроково домовлятися з дітьми про вкладання-прокидання та тренування мозку. Щодо завдань, то що б ви не запропонували робити, переконайтесь в двох речах: дитині має бути цікаво (для цього є насправді добрі книжки, в яких інформація подається захопливо, з загадками та експериментами); всі завдання мають робитися в ресурсному стані та за попередньої домовленості про час (власне, це має працювати і протягом року)», - говорить психотерапевт Вікторія Горбунова.

Психотерапевт радить не примушувати дитину до занять, коли вона втомлена після активного дня, у поганому настрої або має інші плани (а ви не домовлялися попередньо про заняття). Спробуйте організувати усе так, щоб до часу занять настрій у дитини був добрий, а після навчання також заплануйте щось цікаве і бажано активне.

Батьки, як пише психотерапевт, мають дбати про те, аби син чи донька спали достатньо. Науковці довели, що регулярний режим сну у ранньому дитинстві пов'язаний з когнітивною діяльністю та може позитивно впливати на здоров'я протягом усього життя.

2. Створіть книгу спогадів і сформуйте список цілей на наступний рік

Було б добре, на думку психотерапевта, перед школою створити своєрідну книжку спогадів того, що відбувалося влітку (презентація з відео та фото, мікроблоги тощо).

Згідно з дослідженнями, сімейні ритуали забезпечують створення певного режиму, що допомагає направляти поведінку дитини та покращувати емоційний клімат в сім’ї, а це сприяє ефективному ранньому розвитку дитини: збагаченню словникового запасу, емоційному розвитку, формуванню соціальних та академічних навичок.

Дітям, каже Вікторія Горбунова, подобаються своєрідні «новорічні резолюції», коли вони перед навчальним роком складають для себе перелік обіцянок (цілей, планів), яких хочуть дотриматись, та домовляються з батьками про винагороди - в разі, якщо цілей вдасться досягти.

«Ставтесь до таких резолюцій доброзичливо та з гумором, бо це не є «купівля» гарних оцінок чи поведінки, а швидше своєрідний виклик, щоб випробувати себе», - радить психотерапевт Вікторія Горбунова.

3. Подбайте про позитивне налаштування

Це непросте завдання і щоб сформувати позитивні асоціації зі школою, треба говорити з дітьми про початок навчання та демонструвати своє позитивне ставлення.

«Зауважуйте та обговорюйте з дітьми, що доброго є в новому початку: і зустріч з друзями, і нові цікаві знання (і тут йдеться не лише про школу, а й про позашкільні гуртки), і дорослішання (зв'яжіть зі стартом занять не лише нові обов’язки, а й права та бонуси, наприклад збільшення кишенькових грошей, можливість самому добиратись до школи чи право на участь в якихось сімейних рішеннях)», - пише Вікторія Горбунова.

Спробуйте зробити так, щоб усі покупки до школи - від ручок до одягу - були дитині до вподоби. Справа тут не у бюджеті, а у тому, як ці речі обираються, обігруються та якими історіями обростають.