Збір коштів на обладнання триває

З початку нового навчального року у школах та садочках Львова зібрали 10 млн грн на обладнання для центру дитячої реабілітації Unbroken Kids Про це повідомив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

«Не перестаю дивуватися тому, наскільки обʼєднана у нашому місті освітянська спільнота. Впродовж перших тижнів вересня ми разом збирали кошти на закупівлю обладнання для дитячого відділення реабілітації Unbroken Kids. Спільними зусиллями ми перерахували благодійному фонду Unbroken Ukraine близько 10 млн грн. Неймовірна сума, як і кожен, хто зробив свій внесок. Дякуємо освітянам, батькам і дітям. Нехай ці кошти допоможуть незламним діткам повернутися до повноцінного життя», – зазначив Андрій Закалюк.

Нагадаємо, акцію зі збору коштів ініціювало міське управління освіти перед початком нового навчального року. Батьків закликали не купувати квіти до 1 вересня, а задонатити на обладнання для дитячої реабілітації.

Збір коштів на обладнання триває. Зробити свій внесок у розбудову дитячої реабілітації можна за посиланням. Проект зі збору коштів називається «Найкраща реабілітація для незламних дітей».