Львівські синоптики попередили про грози і сильні пориви вітру
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Львівський гідрометцентр попередив про стихійні метеорологічні явища, яких слід очікувати у неділю 18 вересня. Синоптики повідомляють про сильні дощі, місцями грози, пориви вітру.
«Хмарно, значні дощі, по півдню території сильні. Подекуди грози. Пориви вітру по всій території 15-20 м/с. Температура впродовж доби 6-11° тепла», – вказано у повідомленні Львівського гідрометцентру.
Синоптики зазначають, що це ІI рівень небезпечності (помаранчевий).
Через опади буде погіршення видимості, водіям слід буде обережними на дорогах.
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