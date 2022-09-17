Львівський гідрометцентр попередив про стихійні метеорологічні явища, яких слід очікувати у неділю 18 вересня. Синоптики повідомляють про сильні дощі, місцями грози, пориви вітру.

«Хмарно, значні дощі, по півдню території сильні. Подекуди грози. Пориви вітру по всій території 15-20 м/с. Температура впродовж доби 6-11° тепла», – вказано у повідомленні Львівського гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що це ІI рівень небезпечності (помаранчевий).

Через опади буде погіршення видимості, водіям слід буде обережними на дорогах.