На Львівщині синоптики прогнозують грози та град. Мешканців просять утриматися від прогулянок під деревами та лініями електропередач.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у неділю, 20 липня, на території області місцями очікуються грози, вдень можливий град діаметром 6-19 мм. Вночі та вранці слабкий туман. Можливий поривчастий вітер 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°С, вдень 22-27°С тепла. По Львову прогнозують вночі 13-15°С, вдень 23-25°С тепла.

Рятувальники закликають мешканців бути обачними та дотримуватись правил безпеки, зокрема за можливості залишатися вдома, уникати дерев білбордів, стовпів та ліній електропередач, триматися подалі від водойм. Також львів’ян просять не ховатися під час грози під деревами та не паркувати автомобілі під рекламними щитами.