Протягом вихідних, 11 та 12 січня, у Львові та Львівській області очікується похолодання. Синоптики попередили про хуртовини та ожеледицю на дорогах.

Як вказано у прогнозі погоди львівського гідрометцентру, у суботу, 11 січня, на Львівщині буде хмарно, вночі буде невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень хуртовина. Температура вночі 1 – 6°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

У неділю, 12 січня, на Львівщині також очікуються хуртовини та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від 0°С до 3°С морозу.