У Львові та області прогнозують грози та град

Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру попереджають про погіршення погоди. Увечері четверга, а також вночі та вдень п’ятниці прогнозують грози та град. За даними синоптиків, увечері 3 серпня та вночі 4 серпня місцями, а вдень 4 серпня на всій території Львівщини очікуються грози. 4 серпня вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 м. Вдень місцями шквали 15-20 м/с, град. Нічна температура 4 серпня становитиме 13-18°, денна – 25-30° тепла. Атмосферний тиск слабо зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter