Львівські синоптики попередили про різку зміну погоди
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У Львові та області прогнозують грози та град
Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру попереджають про погіршення погоди. Увечері четверга, а також вночі та вдень п’ятниці прогнозують грози та град.
За даними синоптиків, увечері 3 серпня та вночі 4 серпня місцями, а вдень 4 серпня на всій території Львівщини очікуються грози. 4 серпня вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 м. Вдень місцями шквали 15-20 м/с, град.
Нічна температура 4 серпня становитиме 13-18°, денна – 25-30° тепла.
Атмосферний тиск слабо зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.
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